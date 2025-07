O Presidente da idD Portugal Defence aplaude a flexibilidade de Bruxelas. No programa Tudo é Economia, na RTP3, lembrou que se trata de endividamento que tem de ser pago, apesar de não ser contabilizado para o défice.

A idD Portugal Defence é uma sociedade de capitais públicos com tutela do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério das Finanças.