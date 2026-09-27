Presidente da República felicita desempenho português no Mundial das Profissões

Numa nota publicada no `site` oficial da Presidência da República, António José Seguro felicita estes jovens pelos resultados alcançados no WorldSkills Xangai 2026, onde Portugal conquistou sete medalhas em sete profissões e alcançou o 4.º lugar no Ranking Mundial das Profissões.

"O Presidente da República saúda todos os jovens, formadores, jurados e demais elementos da Equipa de Portugal, reconhecendo o trabalho e a dedicação que permitiram alcançar este resultado", lê-se na nota do chefe de Estado.

No texto, Seguro realça que a 48.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões reuniu, em Xangai, China, "cerca de 1.400 jovens de mais de 70 países e regiões, em 64 áreas profissionais".

"A participação portuguesa constitui também uma oportunidade para valorizar a formação profissional e as competências técnicas, num mundo do trabalho em profunda transformação, marcado pelo desenvolvimento tecnológico, pela inovação e pelo aparecimento de novas profissões e competências", destaca o chefe de Estado.

Loris Sgroj e Diogo Pinto conquistaram a medalha de prata em robótica industrial, enquanto cinco das restantes participações portuguesas receberam medalhas de excelência.

Leonor Silva foi distinguida em cabeleireiro, Duarte Serra e Daniel Silva em robótica móvel, Dmitry Zhivitsa em maquinação CNC, Nelson Ribeiro em controlo industrial e Marco Malheiro em soldadura.

Diogo Botelho e Simão Alves, que competiram em mecatrónica industrial, receberam a distinção "Best of Nation", atribuída ao melhor desempenho entre os participantes da seleção portuguesa.