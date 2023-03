Presidente da SATA escolhido pelo governo para comandar a TAP

Para Luís Rodrigues trata-se do regresso a uma casa que já conhece.





Quanto à presidente executiva da TAP exonerada, diz-se "perplexa" com o "comportamento discriminatório”.O presidente do Conselho de Administração Manuel Beja afirma que agiu de "boa-fé...Decisão tomada na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis...A antiga secretária de estado e ex-administradora da TAP, discorda do parecer da Inspeção Geral de Finanças, segundo o qual Alexandra Reis terá de devolver 450 mil euros da indemnização que recebeu da companhia aérea.

Apesar de discordar, a antiga gestora aceita devolver a verba pedida pela Inspeção Geral de Finanças. E lamenta aquilo que considera ser um ataque de carácter.