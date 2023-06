Presidente de Angola defende reforço do investimento português no país

Maxim Shemetov - Reuters

O primeiro-ministro português inicia na próxima segunda-feira uma visita oficial a Angola, num período em que as relações entre os dois países lusófonos “nunca estiveram tão bem”, refere João Lourenço.



O presidente angolano mostra-se disponível para visitar Portugal no próximo ano, para festejar os 50 anos do 25 de Abril. E, em 2025, voltar para festejar em conjunto os 50 anos da independência de Angola.