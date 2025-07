Presidente de Angola encerra EurAfrican Forum em Portugal no final do mês

"A oitava edição do EurAfrican Forum 2025, evento anual promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, será encerrada com a `Conversa com os Presidentes` entre o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da República de Angola, João Lourenço", anunciou a organização num comunicado enviado à Lusa.

Na nota explica-se que o fórum terá por tema `Transformar o Amanhã: Construir Parcerias Globais para Cumprir a Agenda 2063` e "reunirá líderes políticos, empresários, investigadores e outras personalidades dos mais diversos setores em nove sessões sobre oportunidades entre Europa e África".

O evento, que decorre nos dias 25 e 26 de julho na Universidade Nova SBE, em Carcavelos, nos arredores de Lisboa, terá também a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

Do lado angolano estarão presentes os ministros das Telecomunicações, Mário Augusto Oliveira, e o dos Transportes , Ricardo Viegas d`Abreu, e a embaixadora de Angola na União Europeia, Rosário Bento Pais, para além do presidente da Fundação Aga Khan, Mohamed Azzim.

"A participação de João Lourenço no EurAfrican Forum 2025 enquadra-se na sua agenda de diplomacia económica e política, promovendo o reforço das relações entre Angola e Portugal, bem como o aprofundamento da cooperação entre África e Europa", diz a organização, concluindo que "a sua presença visa fomentar o diálogo estratégico entre os dois continentes, explorando oportunidades de desenvolvimento conjunto".

Esta oitava edição do EurAfrican Forum reúne líderes de várias organizações europeias e africanas em nove debates temáticos sobre Comércio e Investimento, Segurança Energética, Mercados Globais, Tecnologia, Resiliência das Infraestruturas, Instituições Financeiras, Ecossistemas de Startups, Geopolítica e Políticas para o Progresso.