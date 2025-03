Presidente de Taiwan diz que orçamento da Defesa vai ultrapassar 3% do PIB

William Lai disse na quinta-feira estar determinado a garantir que o investimento na Defesa exceda 3% do PIB.

"Ao mesmo tempo, continuaremos a reformar a defesa nacional", acrescentou, num discurso proferido na Câmara de Comércio Norte-Americana.

Além de equipamentos mais modernos - muitos deles adquiridos aos Estados Unidos -, as forças armadas têm pedido fundos para reter mais militares com salários mais elevados e para alargar o serviço nacional obrigatório, de quatro meses para um ano.

Os comentários de Lai foram a mais recente garantia aos críticos, norte-americanos e domésticos, que dizem que Taiwan não está a gastar o suficiente na defesa.

A ilha, que depende dos Estados Unidos para grande parte do armamento avançado, gasta atualmente cerca de 2,45% do PIB nas forças armadas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, exigiu que Taiwan aumentasse as despesas com a defesa até 10% do PIB, uma proporção muito acima do que os EUA ou qualquer um dos seus principais aliados gastam, de forma a dissuadir a China.

Lai disse que Taiwan planeia "avançar a (...) cooperação com os Estados Unidos e outras democracias na manutenção da estabilidade e prosperidade regionais".

Na segunda-feira, pelo menos 59 aviões de combate chineses sobrevoaram Taiwan, o número mais elevado desde outubro.

O Governo chinês afirmou que esta atividade militar era uma "punição firme" contra o líder taiwanês, após William Lai ter classificado Pequim como uma "força estrangeira hostil".