Presidente do BPF quer criar um fundo soberano de capital até final do mandato

"O nosso grande objetivo, e deve ser o objetivo de qualquer português, é até ao final deste mandato, criar um fundo soberano de capital", reiterou Gonçalo Regalado, na conferência Banking on Change, organizada pelo ECO em Lisboa.

O responsável defendeu que "é bom que Portugal tenha esta dimensão", apontando que "os países desenvolvidos têm ou fundos soberanos ou bancos soberanos".

Já a forma de financiar este fundo soberano está a ser trabalhada e estruturada, numa proposta vai ser apresentada ao acionista, o Estado, revelou.

Gonçalo Regalado informou também que o BPF colocou linhas de crédito do InvestEU com processos mais ágeis e simples e recebeu 7.150 candidaturas no primeiro mês.

O presidente do BPF sinalizou que são linhas que já existiam, mas foram reformulados os processos, tendo em vista "dar garantias aos empresários diretamente".

"Recebemos 7.150 candidaturas, 2.100 milhões de euros de apetite de investimento para fundo de maneio e para outro investimento", adiantou o responsável, acrescentando que "num mês já foram aprovados mais de 4 mil operações, há cerca de 1.100 milhões de euros aprovados e já há quase 650 contratações com 180 milhões de euros já com `funding`".

Gonçalo Regalado apontou que o "objetivo é acelerar o processo e o banco tem hoje capacidade para que estas linhas que já estavam na carteira do banco possam ir até 8.500 milhões de euros".

Além disso, o BPF está em negociações com a Comissão Europeia, para ter uma linha para os exportadores, de 3.500 milhões de euros "para permitir aos exportadores portugueses ter uma linha para investimento com alguma solução, como também foi feito na covid".