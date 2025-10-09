Presidente do Eurogrupo confia em "plano muito credível" para baixar dívida francesa

"Tive um debate muito produtivo e construtivo com o ministro das Finanças de França, o ministro Lescure, que me apresentou a sua avaliação da atual situação política em França. Quero afirmar a minha confiança de que o governo francês, em colaboração com o seu parlamento, encontrará uma forma de apresentar um plano muito credível para a economia francesa e o seu endividamento e, mais uma vez, reafirmar a confiança que tenho nas finanças públicas na Europa", disse Paschal Donohoe.

O presidente do Eurogrupo, que falava à entrada para a reunião dos ministros das Finanças da zona euro no Luxemburgo, acrescentou que os contactos que teve com o executivo francês lhe deram "motivos para acreditar que, embora o progresso seja sempre difícil, continuará a ser feito".

Esta é a primeira reunião do ministro das Finanças de França, Roland Lescure.

O primeiro-ministro demissionário Sébastien Lecornu reuniu-se com as forças políticas para negociações finais rápidas sobre o orçamento de 2026, conforme solicitado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

A sua saída precipitada compromete a aprovação atempada de um orçamento, que deveria ser entregue ao Parlamento até 13 de outubro.

Sébastien Lecornu havia dito que desejava reduzir o défice público para 4,7% do produto interno bruto (PIB) em 2026 e para um máximo de 3% em 2029, ou seja, ao nível das exigências europeias.

Nas declarações à imprensa no Luxemburgo, Paschal Donohoe adiantou que, neste encontro, "vários países darão uma atualização sobre o seu trabalho", incluindo Portugal.

Porém, o ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, não está presente no encontro devido à apresentação do Orçamento do Estado para 2026.