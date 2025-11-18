Presidente do Eurogrupo deixa cargo para ser diretor executivo do Banco Mundial

"O Grupo Banco Mundial anunciou hoje a nomeação de Paschal Donohoe como diretor executivo e diretor de Conhecimento. Donohoe é ministro das Finanças da Irlanda desde janeiro de 2025 e presidente do Eurogrupo [...] desde julho de 2020, tendo uma vasta experiência que abrange os setores público e privado", indica em comunicado a instituição financeira internacional.

Paschal Donohoe, que foi eleito presidente do Eurogrupo pela primeira vez em julho de 2020 e depois reeleito em dezembro de 2022 e em julho de 2025, terá de ser assim substituído no cargo, num processo de candidatura e seleção que acontecerá após a sua saída, em 24 de novembro, mas para o qual ainda não existe um calendário definido, indicou hoje à Lusa fonte oficial do fórum que reúne os ministros da área do euro.