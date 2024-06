Presidente do Eurogrupo insiste que é preciso empenho total para prosseguir apoio

"Reafirmámos o nosso apoio incondicional à Ucrânia e continuamos fortemente empenhados em ajudá-la com as necessidades financeiras. Na reunião [de hoje] recordámos a decisão unânime do mês passado de todos os Estados-membros da União Europeia [UE] de utilizar as receitas extraordinárias diretas dos bens russos imobilizados na Europa para beneficiar a Ucrânia", disse Paschal Donohoe, numa mensagem divulgada depois da reunião por videoconferência.

Os ministros também discutiram as reuniões dos ministros das Finanças do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido) e a preparação da reunião de líderes deste bloco que integra alguns dos países mais industrializados do mundo.

Os ministros do euro reafirmaram, de acordo com o presidente do Eurogrupo, a vontade de coordenar o "apoio total" à Ucrânia com os países do G7.