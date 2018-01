Presidente do Eurogrupo quer fortalecer investimento e devolver confiança

RTP17 Jan, 2018, 15:36 / atualizado em 17 Jan, 2018, 15:39 | Economia

“Precisamos tanto de ambição como de pragmatismo. O meu foco será em resultados concretos que possam incutir confiança e fortalecer o investimento no euro. As nossas conversas dos últimos meses já nos mostram o caminho. Mas não há situações milagrosas”, afirmou Mário Centeno no final do encontro com Peter Altmaier.



Na próxima segunda-feira Mário Centeno dirige pela primeira vez uma reunião do Eurogrupo em Bruxelas.

Na ótica do presidente do Eurogrupo, para atingir esses objetivos “temos de trabalhar muito. Temos de implementar a união dos mercados de capitais. Completar a união bancária é um dos objetivos principais”.“No lado orçamental, devemos tornar as regras orçamentais mais transparentes e compreensíveis para todos os cidadãos. Devemos avaliar opções para a capacidade orçamental que possam ajudar-nos a absorver choques sem criar perigo moral. Mas não precisamos de grandes máquinas. Não podemos criar uma união de transferências”, acrescentou.“A minha ideia é que ninguém quer isso”, rematou.O ministro alemão das Finanças, Peter Altmaier, deixou palavras de apoio ao ministro português e elegeu Portugal “como uma história de sucesso”, considerando que a eleição de Centeno para a “presidência do Eurogrupo produzirá efeitos positivos”.