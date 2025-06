Presidente do JPMorgan considera que aumento da dívida dos EUA é grande problema

"É um grande problema. Um dia, os mercados de obrigações vão sofrer. Não sei se daqui a seis meses ou a seis anos, pelo que temos de estar atentos", disse Dimon, em entrevista no programa `Mornings with Maria`, da Fox Business.

Dimon, muito ouvido em Wall Street, indicou que "o verdadeiro objetivo" deveria ser o crescimento em favor das empresas, a regulação da propriedade, a reforma do licenciamento, a eliminação da burocracia e "conseguir o regresso do crescimento".

Os investidores "vão examinar o país, o Estado de Direito, as taxas de inflação, as políticas do banco central"", antecipou. "Se decidirem que o dólar já não é um valor refúgio", financiar a dívida federal vai ser mais caro.

Historicamente, os EUA têm podido descansar sobre o apetite dos investidores pelas obrigações federais, com taxas de juro fracas, para apoiar a sua economia.

Mas as taxas subiram na semana passada, antes de descerem, em contexto de preocupações ligadas ao projeto orçamental de Donald Trump, que contempla o prolongamento dos gigantescos créditos de impostos do seu primeiro mandato.

Os investidores e numerosos congressistas das fileiras republicanas estão inquietos com um aumento muito importante do défice federal.

Em meados de maio pela primeira vez, a agência de notação financeira Moodyis retirou à divida soberana dos EUA a sua nota máxima, o `famoso` triplo A degradando-a para AA1.

Já em abril, Dimon tinha alertado para "as turbulências consideráveis" que a economia dos EUA ia enfrentar, apontando entre outras as taxas alfandegárias, as guerras comerciais, a inflação e os défices orçamentais.