Presidente do parlamento de Timor-Leste pede contribuição para desenvolvimento

"Como timorenses vamos juntos construir Timor-Leste para beneficiar o país e nós próprios. Vamos acabar com a violência e contribuir para o desenvolvimento nacional", afirmou Fernanda Lay, numa mensagem no âmbito do 49.º aniversário da declaração da independência do país, que se assinala na quinta-feira.

A presidente do parlamento falava aos jornalistas na Presidência, após um encontro com o chefe de Estado, José Ramos-Horta, a quem entregou o decreto do Orçamento Geral do Estado para 2025.

"A submissão está dentro do prazo", disse Fernanda Lay.

O parlamento de Timor-Leste aprovou quarta-feira em votação final global a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025 no valor de 2,6 mil milhões de dólares (cerca de 2,4 mil milhões de euros).

O OGE foi aprovado com 42 votos a favor e 23 votos contra da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) e do Partido de Libertação Popular (PLP).

Segundo a proposta do Governo timorense, o OGE para 2025 assenta nos pilares essenciais para o desenvolvimento, nomeadamente os setores produtivos, incluindo infraestruturas, educação, saúde, proteção social e ambiental e no setor petrolífero.