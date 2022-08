Presidentes da China e da Rússia participarão na próxima cimeira do G20

O chefe de Estado da Indonésia, país que organiza a cimeira de Novembro, disse ter tido a confirmação da presença de Xi Jinping e Vladimir Putin.



O presidente da China já não sai do país desde antes da pandemia de COVID-19, mas, de acordo com o Wall Street Journal, deverá encontrar-se com Putin no próximo mês.