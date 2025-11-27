Presidentes moçambicano e sul-africano inauguram fábrica de gás doméstico em Moçambique

Segundo fonte do executivo moçambicano, a participação do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, na inauguração da unidade de processamento e produção de gás doméstico, surge em resposta ao convite feito pelo seu homólogo, Daniel Chapo, sendo um investimento implementado pela petrolífera sul-africana Sasol que vai permitir cortar em 75% as importações deste produto por Moçambique.

A participação do chefe de Estado da África do Sul resulta do projeto de construção da nova Fábrica de Processamento Integrado a cargo da Sasol, em resultado do Acordo de Partilha de Produção (PSA) entre Moçambique e a petrolífera, explicou ainda a fonte.

O projeto da Sasol, de mil milhões de dólares (866 milhões de euros) destina-se à produção de gás de cozinha em Moçambique, tendo em conta que já explora no país a produção de gás em Temane (Inhassoro) e Pande (Govuro), em Inhambane.

Em 07 de novembro, a Sasol anunciou que fez naquela semana o carregamento experimental do primeiro lote de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), conhecido como gás doméstico, em Moçambique, antecedendo a inauguração da fábrica.

A empresa explicou que o êxito da operação de carregamento do primeiro lote de GPL constitui um marco importante no processo de comissionamento da nova infraestrutura.

A nova unidade vai permitir ao país reduzir a dependência de importações deste produto, aumentar a disponibilidade de combustíveis no mercado interno e gerar novas oportunidades de negócio e emprego no setor energético, afirmou em setembro o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pale.

O ministro indicou que o executivo pretende também avançar com abertura de espaço para permitir a participação do setor privado neste projeto de gás e noutros relativos às áreas de combustíveis e eletricidade, "mas garantindo, em simultâneo, melhor regulação e fiscalização pelo Estado".

O projeto de PSA preconiza, respetivamente, a produção de 53 milhões de megajoules de gás natural por ano, que irá materializar a implementação da Central Térmica de Temane (CTT) e a produção de quatro mil barris de petróleo leve por dia, segundo dados do Governo moçambicano.

A CTT terá capacidade para produzir 450 megawatts de energia elétrica e a unidade de processamento 30 mil toneladas anuais de GPL.

A primeira pedra desta unidade foi lançada em 2022 e o Governo moçambicano chegou a estimar anteriormente para 2024 o início da produção naquela unidade, adiado depois para março e mais tarde para novembro, deste ano.

As relações entre a África do Sul e Moçambique são reguladas através da Comissão Binacional, copresidida pelos chefes de Estado dos dois países vizinhos, a qual se realizou pela primeira vez em 22 de outubro de 2015, na África do Sul, estando a quarta reunião agendada para Maputo, em 02 de dezembro.

Moçambique é o maior parceiro comercial da África do Sul, gerando um volume de negócios que ronda os 2.000 milhões de dólares (1.728 milhões de euros) anuais.