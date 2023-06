Prestações de desemprego recuam 15,4% em maio para 168.475

O valor médio das prestações de desemprego foi de 575,31 euros em maio, segundo a síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O subsídio de desemprego foi processado a 128.711 pessoas, uma diminuição de 3,4% face ao mês anterior e um decréscimo homólogo de 1,4%.

Já o número de pessoas abrangidas pelo subsídio social de desemprego inicial foi de 7.374, uma redução mensal de 15,1%, mas um aumento homólogo de 25,8%.

Em relação ao subsídio social de desemprego subsequente, o número de pessoas abrangidas ascendeu a 24.354, menos 1,6% em comparação com abril e uma redução de 8,5% face ao mesmo mês de 2022.

Do total de beneficiários das várias prestações de desemprego em maio, o sexo feminino representava 57,1% e o masculino 42,9%.

Os dados mostram ainda que o número total de trabalhadores abrangidos pelo `lay-off` caiu 11,6% face a abril e 54,8% em termos homólogos, para 5.043.

O regime de redução de horário de trabalho englobava a maioria dos trabalhadores em `lay-off`, com um total de 3.254 pessoas, enquanto 1.789 estavam com o contrato suspenso.

As prestações de `lay-off` foram processadas a 290 entidades empregadoras em maio, menos 16 face ao mês anterior.

Ainda de acordo com as estatísticas, as várias prestações de doença caíram 12,4% em maio face a abril e 52,9% na comparação homóloga, para 156.830 pessoas.

Já o número de pensões de velhice processadas, no âmbito dos vários regimes de segurança social, foi em maio de 2.091.244, um acréscimo de 2.686 face ao mês anterior e de 22.295 em comparação com o mês homólogo.