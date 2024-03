Previsões do Banco de Portugal. Incerteza política pode prejudicar crescimento

O boletim económico de março foi divulgado esta sexta-feira. É também mais otimista do que o Governo, que estima um crescimento de 1,5 por cento no Orçamento do Estado para 2024.



No caso da inflação, há também uma revisão em baixa. O ano deve acabar com uma taxa de 2,4 por cento, cinco décimas abaixo da estimativa de dezembro.



O governador do Banco de Portugal deixa um aviso a Luís Montenegro. É importante não gastar todo o excedente orçamental.