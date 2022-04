Primeira vez em dez anos. Netflix perde 200 mil assinantes em três meses

A Netflix encerrou o primeiro trimestre deste ano com menos 200 mil assinantes. Na terça-feira, depois de a empresa ter revelado este recuo, as ações perderam um quarto do seu valor, caindo para 262 dólares.





É a primeira vez no espaço de uma década que o principal serviço de streaming de televisão perdeu assinantes.

O lucro líquido dos últimos três meses foi de 1,6 mil milhões de dólares, demonstrando a queda de mais de seis por cento, quando comparado com o registo de 1,7 mil milhões arrecadado no mesmo período do ano anterior.





"Não estamos a aumentar a receita tão rápido quanto gostaríamos", disse a Netflix em carta aos acionistas. "A pandemia criou um cenário ilusório ao aumentar significativamente o nosso crescimento em 2020, levando-nos a acreditar que a maior parte da nossa expansão em 2021 se deveu à covid", sublinhou.







No documento está também descrita a possibilidade de outros dois milhões de assinantes "saírem nos três meses até julho".A Netflix atribui esta desaceleração a várias causas, entre as quais

Partilha de códigos de acesso

Uma outra razão para a dificuldade de crescimento prende-se com a partilha indevida de senhas. Estima-se que mais de 100 milhões de residências estejam a quebrar as regras, partilhando códigos de visionamento.





Reed Hastings, diretor da Netflix, explicou: "Quando estávamos a crescer rapidamente, não era uma grande prioridade trabalhar no assunto de partilha de contas. Agora estamos focados em resolver isso".Para tirar partido dessas partilhas de serviço, a Netflix diz estar a desenvolver novas assinaturas que permitam, ao mesmo tempo, obter receitas e dar aos clientes a possibilidade de partilharem contas domésticas com familiares ou amigos.

Concorrência

A Netflix enfrenta também a intensa concorrência de titãs como a Apple, Disney e HBO. Durante os confinamentos pandémicos, houve uma grande procura de conteúdos televisivos. A América do Norte está "agora inundada com muitos serviços que custam poucos dólares", dizem os analistas de media.







Elenco da série "Bridgerton" | May James - Reuters





Para combater a perda de contratos, a Netflix já anunciou novas temporadas de séries de sucesso como "Bridgerton". Na calha estão estreias de novos conteúdos como "Anatomy of a Scandal".





As perdas no trimestre foram parcialmente compensadas por inscrições em outros países, como Japão e Índia, acrescenta Hastings.





Em termos gerais, a redução de assinaturas atinge todas as operadoras de. No Reino Unido, 38 por cento da população cancelou mais de 1,5 milhão de assinaturas. De acordo com a empresa de mercado Kantar, citada na BBC, estas famílias disseram que "".