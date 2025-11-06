Primeiro dia de greve dos trabalhadores dos bares dos comboios com adesão de 98%

"O primeiro dia de greve, iniciado hoje, 06 de novembro, com uma vigília e acampamento permanente em frente à Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, registou uma forte adesão por parte dos trabalhadores, atingindo os 98%", adiantou a estrutura sindical.

Segundo o sindicato, o novo concessionário ITAÚ, "responsável pelo serviço de refeições dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades, recusa-se a cumprir o Acordo de Empresa (AE) em vigor".

A estrutura sindical lembrou que "graças à luta dos trabalhadores que a CP -- Comboios de Portugal alterou, nos últimos três anos, de forma significativa, as condições do concurso público deste serviço", tendo reforçado a verba atribuída ao vencedor da concessão.

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades estão ainda numa vigília permanente, além da paralisação, por tempo indeterminado, para exigir "respeito e o cumprimento integral do acordo de empresa".

O sindicato exige "escalas de horários que respeitem a carga horária de oito horas diárias e de 35 horas semanais", o pagamento do "trabalho ao sábado e domingo com um acréscimo de 25%" e do "subsídio de refeição diário de 11,50 euros e 13 euros".

A estrutura sindical quer ainda o pagamento das diuturnidades no valor de 20 euros cada e dos prémios de responsabilidade e subsídio de transporte.

"Os trabalhadores vão manter a greve e a vigília por tempo indeterminado, exigindo a intervenção da CP junto do ITAU para que sejam cumpridos o acordo de empresa e os direitos já conquistados", salientou.

Os trabalhadores disseram que "aguardam, há vários meses, que a Administração da CP responda ao pedido de reunião apresentado pelo Sindicato --- um encontro que, apesar do prolongar da situação, continua por realizar".