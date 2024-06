Primeiro-ministro chinês adverte para "espiral destrutiva" do protecionismo

"Isto leva os países de todo o mundo a um círculo vicioso em que a luta por uma fatia maior do bolo acaba por encolher o bolo", afirmou Li Qiang, num discurso proferido na abertura da reunião anual de verão do Fórum Económico Mundial, que está a decorrer na cidade de Dalian, no nordeste da China.

Referindo-se à mentalidade do "pequeno quintal com uma vedação alta", Li condenou os esforços de Washington para restringir o acesso da China a alta tecnologia e outras indústrias chave.

"A escolha certa é abordar as questões de desenvolvimento com uma visão de longo prazo e uma mente mais aberta, e juntarmo-nos a outros para expandir esse bolo. É assim que podemos sustentar o crescimento da economia mundial e abrir novos horizontes para o nosso próprio desenvolvimento", insistiu.

O político chinês garantiu que a mentalidade protecionista "não conseguirá travar o desenvolvimento dos outros", em referência ao que Pequim considera serem as tentativas de Washington para conter a China: "No final, só acaba por prejudicar quem adota essa postura".

Li também dedicou parte do seu discurso àquilo a que a China chama "novos setores energéticos", como os painéis solares ou os veículos elétricos, que estão a ser alvo dos EUA e da União Europeia (UE) devido aos subsídios industriais oferecidos por Pequim, vistos como potencialmente indutores de concorrência desleal.

"Não podemos abrandar a nossa velocidade na transição `verde` em troca de crescimento a curto prazo, nem podemos praticar o protecionismo em nome do desenvolvimento `verde` ou da proteção ambiental", afirmou.

O compromisso da China para com as energias renováveis - Li referiu que o país já representa mais de 50% da capacidade instalada mundial - não se destina apenas a satisfazer as necessidades domésticas de energia limpa, mas também a alimentar o abastecimento internacional e a ajudar a aliviar a inflação mundial.

"Devemos abandonar o confronto entre blocos e ir contra a dissociação das cadeias de abastecimento", afirmou, insistindo que "a história do desenvolvimento económico global mostra que a abertura traz progresso".

Referindo-se à economia chinesa e à recuperação da "dura doença" que sofreu durante os anos da política `covid zero`, Li reiterou a confiança na concretização dos objetivos de crescimento para este ano, de cerca de 5% em termos anuais, e apelou às empresas estrangeiras para que aproveitem as oportunidades do "vasto mercado" chinês.

"Temos feito tudo o que está ao nosso alcance para criar um ambiente empresarial orientado para o mercado e de classe mundial, no âmbito de um quadro jurídico sólido. Para o efeito, revogámos regulamentos que limitavam o acesso ao mercado e a concorrência leal", afirmou o primeiro-ministro chinês, que apelou a medidas específicas e a progressos graduais na recuperação da economia nacional.

Criado pelo FEM - uma instituição privada famosa pelo seu encontro anual de líderes mundiais no inverno em Davos (Suíça) - em 2007, o "Davos de Verão" realiza-se todos os anos na China e, nesta ocasião, está a ter lugar na cidade costeira de Dalian, desde hoje até quinta--feira.