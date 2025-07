Primeiro-ministro chinês visita Brasil para participar na cimeira dos BRICS

"Por convite, o primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, participará na 17.ª Cimeira dos BRICS, no Rio de Janeiro, entre 05 e 08 de julho", afirmou uma porta-voz da diplomacia chinesa, citada num comunicado.

A mesma fonte acrescentou que Li Qiang se deslocará depois ao Egito, onde realizará uma visita oficial entre0 9 e 10 de julho, a convite do primeiro-ministro egípcio.

Trata-se da primeira vez que o Presidente chinês, Xi Jinping, falta a uma cimeira de líderes do bloco de economias emergentes BRICS, desde que chegou ao poder, em 2013.

Fontes chinesas citadas pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post referiram que o facto de Xi e o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, terem mantido encontros frequentes no último ano pesou na decisão.

Os dois líderes reuniram-se durante a cimeira do G20 no Brasil, em novembro passado, antes de uma visita de Estado de Xi a Brasília. Poucos meses depois, Lula deslocou-se a Pequim para uma reunião com países da América Latina e Caraíbas. Xi raramente visita o mesmo país dois anos consecutivos, com exceção da Rússia.

A ausência de Xi poderá fragilizar os esforços de Pequim para reforçar a influência global da China através do grupo BRICS e construir uma alternativa à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos.

A cimeira poderia ainda proporcionar ao líder chinês um primeiro encontro com responsáveis do Irão desde o início da guerra com Israel, após Teerão ter aderido ao bloco em 2024.

Sob a liderança chinesa, o grupo BRICS duplicou de tamanho no ano passado, passando a integrar nove membros com a entrada dos Emirados Árabes Unidos, Irão Egito e Etiópia, que se juntaram ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Lula é considerado um dos parceiros mais próximos de Xi no plano internacional, a par do Presidente russo, Vladimir Putin.

Em aberto está a possibilidade de Xi Jinping participar na conferência do clima das Nações Unidas, que se realizará no Brasil no final deste ano, embora Pequim ainda não tenha confirmado a deslocação.