Primeiro-ministro diz que Canadá está preparado para taxas impostas pelos EUA

Numa mensagem publicada na rede social X no sábado, Trudeau disse ainda que se vai reunir com a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, para discutirem a situação em conjunto.

A mensagem surgiu pouco depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado uma ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China, a partir de 04 de fevereiro.

O decreto presidencial determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, exceto no petróleo canadiano, que terá tarifa de 10%.

Trudeau anunciou que se irá dirigir publicamente aos canadianos após as conversações com Sheinbaum, uma aproximação que ocorre após um encontro entre o primeiro-ministro com o seu executivo.

O chefe do Governo do Canadá tinha anteriormente prometido uma resposta determinada e enérgica, mas razoável à imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos.

De acordo com a Casa Branca, a ordem de Donald Trump também inclui um mecanismo para aumentar as taxas aduaneiras em caso de retaliação destes países -- os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e que no total representam mais de 40% das importações do país.

Trump tinha vindo a ameaçar a imposição de tarifas para garantir uma maior cooperação dos países para impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil, um poderoso opiáceo que está a causar estragos nos Estados Unidos.

O Presidente republicano também tinha prometido usar tarifas para impulsionar a produção nacional e aumentar as receitas do Governo federal americano.