Primeiro-ministro diz que "esforço de investimento" na Defesa "não tem paralelo" em Portugal

Luís Montenegro falava no início de um almoço convívio com os militares portugueses da primeira Força Nacional Destacada (FND) na Eslováquia, que se encontram naquele país no âmbito de uma missão da NATO.

"O esforço que estamos a fazer neste momento e que vamos fazer nos próximos anos não tem paralelo na nossa história", afirmou, destacando o investimento quer nas carreiras dos militares, quer nos equipamentos.

Montenegro justificou que esse investimento está ser feito em nome da autonomia e soberania nacionais e pelas garantias dadas aos aliados em organizações internacionais, como a NATO, salientando que a Europa enfrenta hoje uma realidade "que estava talvez um pouco adormecida, que é a realidade do perigo".

"Da ameaça, da ofensa, da agressividade aos seus valores. Ou dito de uma maneira ainda mais simples, da existência de inimigos, da existência verdadeiramente de inimigos", afirmou, numa referência à invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

O primeiro-ministro considerou que o investimento na defesa "é um pressuposto" para poder sustentar despesas com o Estado Social, em áreas como saúde, educação ou habitação.

"Este investimento é um investimento consciente, é um investimento que nós não queremos que prejudique o desenvolvimento económico e social do país, mas que é determinante para que nós possamos ser um país desenvolvido e um país que dá oportunidades a todos", afirmou.

Montenegro quis aproveitar esta ocasião para dizer aos portugueses que, para que haja uma economia mais forte, Portugal tem de ser um país seguro.

"Temos de ter as garantias de que não vai haver campanhas de manipulação, de desinformação hostis dos nossos inimigos a condicionar a nossa democracia", sublinhou.