Primeiro-ministro diz que regionalização não é prioridade do Governo

"Não temos esse objetivo no programa do Governo", disse Luís Montenegro, ao iniciar a sua intervenção na cerimónia comemorativa do 40.º aniversário da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a cujo programa se juntou mais tarde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Respondendo à presidente do conselho diretivo da ANMP, a socialista Luísa Salgueiro, que no seu discurso defendeu a regionalização do país, o primeiro-ministro começou por esclarecer que o processo não conta com o empenho do executivo da Aliança Democrática (AD).

"Não é prioritário do ponto de vista deste Governo", adiantou, para salientar a importância de "aprofundar o processo de descentralização" ao longo da atual legislatura.

Na opinião de Luís Montenegro, "não basta dizer ao país" que a criação das regiões administrativas, no território de Portugal continental, "pode vir a ser um processo virtuoso" com impacto positivo no desenvolvimento económico e na vida dos portugueses em geral.

As apostas do Governo, sublinhou, pelo menos para já, não passam por construir "um novo patamar de poder", entre o Estado central e os municípios.

"Não estamos indisponíveis para o debate", referiu o primeiro-ministro, para admitir que, no futuro, num momento mais avançado do aprofundamento da descentralização, ele próprio e a coligação poderão "ter outra perspetiva ou não" nesta matéria.