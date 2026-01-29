Primeiro-ministro indiano elogia acordo comercial com UE

"Os nossos produtos podem atingir preços muito mais competitivos e não devemos ficar parados à espera. Esta é uma oportunidade", disse Narendra Modi, na abertura da sessão orçamentária do Parlamento que coincidiu com a apresentação do Relatório Económico anual.

O chefe de governo indiano defendeu o acordo com a UE como uma alavanca fundamental para o crescimento económico e para o futuro da juventude indiana, e afirmou que a estratégia de liberalização comercial pode fortalecer a economia doméstica.

"Uma Índia autoconfiante tornou-se um farol de esperança para o mundo e também um centro de atração. Uma Índia autoconfiante tornou-se um farol de esperança para o mundo e também um centro de atração", acrescentou.

Modi vinculou o tratado, que abre um mercado de mais de dois mil milhões de pessoas, à estratégia de seu governo de uma "Índia autossuficiente", com o objetivo de fortalecer a economia nacional.

O governante argumenta que essa expansão internacional poder-se-á traduzir num futuro "brilhante" para os agricultores, empresários e fabricantes.

"Agora que o mercado se abriu, devemos oferecer a melhor qualidade possível. Se fizermos isso, não apenas conquistaremos o dinheiro dos compradores nos 27 países da União Europeia, mas também os seus corações", declarou o líder nacionalista hindu.

Modi defendeu a atuação do governo na situação e pediu a cooperação parlamentar de todos os partidos, defendendo que este não é um momento para obstrução, mas para soluções, em um apelo para agilizar as decisões necessárias ao país.

"Há quem nos analise e critique, o que é natural. Mas todos reconhecem que o governo se dedicou ao projeto até o último detalhe. O mundo tem grandes expectativas em relação à democracia e à demografia da Índia", concluiu.