Primeiro-ministro português visita Angola em junho para assinar pacote de cooperação

No final de uma reunião com João Lourenço, à margem da 36.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), António Costa disse que o encontro visou também avaliar como é que dois países podem "ajudar a dar um novo impulso a esta relação entre a Europa e África".

"Foi importante para fazermos o ponto da situação dos diferentes temas bilaterais que temos sempre em desenvolvimento, apontarmos uma data para a minha próxima visita a Angola e para podermos assinar o novo pacote de cooperação estratégica", explicou António Costa no final da reunião.

Quanto à data específica, António Costa remeteu essa informação para o Presidente angolano, embora adiantando que "será no princípio de junho".

"Os acordos anteriores estão a ser ultimados, os problemas técnicos que ainda bloqueavam algumas das linhas de financiamento" e a "senhora ministra das Finanças de Angola esteve em Lisboa em dezembro" e "o nosso ministro das Finanças estará no próximo mês em Luanda" para tratar desses assuntos.

Até à visita, "do ponto de vista técnico, os programas ficarão resolvidos" para o "novo plano estratégico de cooperação que vigora para o próximo triénio", acrescentou.

No plano das relações bilaterais e no papel de Portugal como intermediário de África junto da União Europeia, António Costa destacou também candidaturas a financiamentos internacionais.

"Uma das áreas de trabalho que julgamos poder desenvolver com Angola no futuro é um grande corredor logístico entre a bacia do [rio] Dande e o porto de Sines", explicou.

Na "semana passada apresentámos essa candidatura a um financiamento no quadro da União Europeia, no grande programa de investimentos estratégicos que a União Europeia tem, identificando este [projeto] como um grande corredor estratégico" para os dois continentes, acrescentou.

Na foz do rio Dande, o governo de Luanda quer construir um Terminal Oceânico que irá servir como plataforma logística do país e na ligação ao interior da África Austral.