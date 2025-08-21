Primeiro-ministro taiwanês quer subir orçamento da defesa para mais de 3% do PIB
O Governo de Taiwan declarou hoje que quer aumentar o orçamento da defesa para 2026, para mais de 3% do produto interno bruto (PIB), numa altura em que Pequim aumenta a pressão sobre Taiwan, que considera território chinês.
A decisão é "mais uma forma de mostrar ao mundo e ao povo taiwanês a nossa determinação e capacidade de salvaguardar a soberania nacional e a segurança, a estabilidade e a segurança da região indo-pacífica, bem como a nossa responsabilidade partilhada com o mundo", afirmou o primeiro-ministro Cho Jung-tai, em conferência de imprensa.
O gabinete do primeiro-ministro atribuiu 949,5 mil milhões de dólares de Taiwan (26,71 mil milhões de euros), ou 3,23% do PIB, a despesas com defesa no próximo ano, de acordo com Cho.
"O nosso orçamento total para a defesa é calculado utilizando o modelo e as normas da NATO, incluindo o orçamento para a guarda costeira", detalhou Cho.
Taiwan tem vindo a aumentar o investimento militar nos últimos anos, à medida que a China intensifica a pressão sobre a ilha democrática.
As despesas propostas têm de ser aprovadas pelo parlamento antes de entrar em vigor.
A oposição, composta por partidos mais favoráveis à China, conseguiu reduzir o orçamento governamental de 2025 e congelar algumas despesas de defesa.