Primeiro-ministro taiwanês quer subir orçamento da defesa para mais de 3% do PIB

A decisão é "mais uma forma de mostrar ao mundo e ao povo taiwanês a nossa determinação e capacidade de salvaguardar a soberania nacional e a segurança, a estabilidade e a segurança da região indo-pacífica, bem como a nossa responsabilidade partilhada com o mundo", afirmou o primeiro-ministro Cho Jung-tai, em conferência de imprensa.

O gabinete do primeiro-ministro atribuiu 949,5 mil milhões de dólares de Taiwan (26,71 mil milhões de euros), ou 3,23% do PIB, a despesas com defesa no próximo ano, de acordo com Cho.

"O nosso orçamento total para a defesa é calculado utilizando o modelo e as normas da NATO, incluindo o orçamento para a guarda costeira", detalhou Cho.

Taiwan tem vindo a aumentar o investimento militar nos últimos anos, à medida que a China intensifica a pressão sobre a ilha democrática.

As despesas propostas têm de ser aprovadas pelo parlamento antes de entrar em vigor.

A oposição, composta por partidos mais favoráveis à China, conseguiu reduzir o orçamento governamental de 2025 e congelar algumas despesas de defesa.