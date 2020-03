Prisa vai desencadear "todas as ações" previstas no acordo de venda da TVI

Num comunicado divulgado pela Media Capital, horas depois de a Cofina comunicar ao mercado ter desistido de comprar a dona da TVI, após falhar a operação de aumento de capital que financiaria o negócio, a Prisa diz não ter recebido qualquer comunicação prévia por parte do grupo de Paulo Fernandes.

"De acordo com declarações da Cofina no acordo de compra e comunicadas ao mercado, a Cofina tinha assegurados os compromissos necessários para financiar a transação, quer por parte de instituições de crédito, quer por parte dos seus significativos acionistas, no montante necessário para cobrir o aumento de capital", lê-se no comunicado do maior conglomerado espanhol de empresas de comunicação social.

De acordo com a Prisa, "a concretização do acordo de compra e venda estava apenas pendente da condição prévia de inscrição na Conservatória de Registo Comercial do aumento de capital aprovado pela Cofina para financiar parcialmente o negócio".

Na sequência desta informação, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão de negociações em Bolsa das ações da Media Capital, aplicada depois de conhecida a posição da Cofina. A Cofina voltou à negociação às 9h00, a cair 13%.

Cofina desiste

O negócio de compra da dona da TVI caiu por terra por duas razões:



Falhou o aumento de capital de 85 milhões de euros destinado a financiar a operação de compra. “É desde já possível concluir que o número de ações subscritas não atinge o total de ações objeto da oferta pública”, diz a Cofina;

“Deterioração das condições de mercado” devido à epidemia de coronavírus. A “Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das ações sobrantes”, como estava previsto.



“Não tendo sido verificada a condição de subscrição integral do aumento de capital, a oferta ficou sem efeito”, conclui a empresa.



Este aumento de capital deveria ter sido subscrito pelos atuais acionistas da Cofina e ainda pelo empresário Mário Ferreira que, em caso de sucesso da operação, passaria a ser o segundo maior acionista da Cofina.

Assim, concluiu, "não se encontram reunidas as condições de que depende a conclusão do negócio de compra e venda das ações da Vertix (e indiretamente da Media Capital)", segundo a mesma informação divulgada pela CMVM.

Os acionistas da Cofina tinham aprovado no final de janeiro o aumento de capital até 85 milhões de euros para financiar a compra da TVI.

Na mesma altura, os acionistas da Prisa aprovaram a venda da Vertix, que detém a maioria da Media Capital, à Cofina, em assembleia-geral extraordinária, em Madrid.

Isto depois de, em 30 de dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) ter anunciado a sua não oposição à compra da Media Capital pela Cofina, que era uma das condições da dona do Correio da Manhã para o sucesso da oferta.

No anúncio preliminar de lançamento da oferta pública de aquisição (OPA), a Cofina fez depender o sucesso da operação de um conjunto de condições prévias, entre as quais a não oposição por parte da AdC, a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a aprovação, pela assembleia-geral da espanhola Prisa, da transação, bem como a aprovação e execução de um ou mais aumentos de capital social da dona do Correio da Manhã para financiar a compra da Media Capital.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

c/Lusa