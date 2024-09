Privatização da TAP, em 2015, feita com total transparência, refere ministro das Infrastruturas

Confrontado no canal NOW, com as conclusões do relatório da Inspeção Geral de Finanças, que apontam para suspeitas de crimes na privatização da TAP, o ministro esclareceu que remeteu o documento para as entidades competentes.

Um negócio concretizado em 2015 pelo próprio Pinto Luz, enquanto secretário de Estado, no Governo de Passos Coelho.Um facto que já levou vários partidos a exigir o afastamento do governante do actual processo de privatização da TAP.