Pedro Nuno Santos foi ouvido pelo Ministério Público no âmbito do processo que investiga suspeitas de crimes na privatização da TAP em 2015. Em causa está um inquérito aberto por denúncia do próprio ex-ministro das Infraestruturas a propósito do negócio feito pelo anterior governo PSD. O atual ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que participou no acordo de venda em 2015, diz que ainda não foi ouvido.