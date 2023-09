O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) mostra-se preocupado com o futuro da TAP e acusa o Governo de não defender o valor estratégico da empresa para o país.

"Estamos muito preocupados", diz Ricardo Penarroia, do SNPVAC, que considera o diploma aprovado esta quinta-feira pelo Governo "uma mão cheia de nada".



"O governo não quer ouvir os trabalhadores nem os sindicatos", afirma.



Ricardo Penarroia mostra-se preocupado com a manutenção do hub em Portugal, afirmando que se for a Iberia a comprar a TAP, "o hub de Lisboa está em perigo".