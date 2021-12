Processo das Parcerias Público-Privadas. Acusados Paulo Campos e Carlos Costa Pina

FOTO: DR

Nove anos depois, chega ao fim a investigação do Processo das Parcerias Público-Privadas. Foram acusados 2 ex-secretários de Estado: Paulo Campos, com a pasta das Obras Públicas, e Carlos Costa Pina, com a do Tesouro, ambos no Governo de José Sócrates. O ex-admnistrador da Estradas de Portugal Rui Manteigas também foi acusado.