Procura de transporte aéreo abranda em junho pressionada por conflito Irão-Israel

Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hoje divulgados, os voos internacionais aumentaram 3,2% em comparação com o mesmo mês de 2024, enquanto os voos domésticos tiveram um aumento menor, de 1,6%.

"O ritmo é mais lento do que nos meses anteriores e reflete as perturbações causadas pelo conflito no Médio Oriente", reconheceu o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, citado pela EFE, que sublinhou, no entanto, que a ocupação das aeronaves continua elevada (84,5%, menos seis décimas do que há um ano).

O Médio Oriente foi a única região onde a procura caiu no sexto mês do ano, em 0,2%, marcada pelo conflito de 12 dias entre o Irão e Israel, mas, tal como nos meses anteriores, a procura na América do Norte estagnou, com um crescimento anual de 0,1%.

Pelo contrário, a procura cresceu 7,9% na América Latina, face ao mesmo mês de 2024, 5% na Ásia-Pacífico e 2,2% na Europa.

A IATA destacou ainda o forte crescimento no Brasil (14,7%), Índia (5,4%) e China (3,8%).