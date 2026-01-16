Produção automóvel cresceu 2,7% no ano passado

Em termos homólogos, a produção de veículos ligeiros de passageiros aumentou 3,3%, a de ligeiros de mercadorias 0,2% e a de pesados 5,2%.





A ACAP sublinha o forte peso das exportações, revelando que 97,8% dos veículos produzidos em Portugal tiveram como destino mercados externos.





A este propósito, a associação destaca que o volume de produção em 2025 “representou 129% do número de unidades matriculadas no mesmo ano”, evidenciando a orientação externa da indústria automóvel nacional, de acordo com a agência Lusa. A Europa manteve-se como o principal destino das exportações, absorvendo 88% da produção.





Entre os principais mercados destacam-se a Alemanha (19,1 por cento), Itália (11,7%), Turquia (10,7%), França (10,6%) e Espanha (9,8%).





O continente africano representou 4,3% das exportações, com Marrocos a concentrar quase metade desse valor (2,1%), enquanto o continente americano absorveu 2,8%.





Apesar do crescimento ao longo do ano passado, a produção automóvel abrandou em dezembro, com um total de 21.079 veículos fabricados, menos 16,8% do que no mesmo mês de 2024.





Esta descida foi sobretudo, explicada pela quebra na produção de ligeiros de passageiros, que caiu 19,3%, para 16.264 unidades, e também pela redução nos ligeiros de mercadorias, que recuaram 8,3%, para 4.599 unidades.





Em contrapartida, a produção de veículos pesados aumentou em dezembro 23,4%, para 216 unidades.





Ao longo de 2025 foram ainda montados 285 veículos pesados de passageiros em Portugal, um número que representa uma diminuição de 11,8% face a 2024. Deste total, 94,4% foram exportados, com a Alemanha como principal destino (217 unidades), seguida da Inglaterra (52 unidades).





De janeiro a dezembro de 2025, foram colocados em circulação 264.821 novos veículos, o que representou um aumento de 6,2% relativamente ao mesmo período do ano anterior, de acordo com ACAP. Em dezembro de 2025 foram matriculados em Portugal 24.978 veículos automóveis.





No que diz respeito a outros tipos de energia, 69,7% dos veículos novos matriculados eram elétricos e híbridos. No total do ano passado, os veículos elétricos representam 23,2% do mercado de ligeiros.





No panorama europeu, a Tesla foi ultrapassada pela BYD - empresa tecnológica chinesa de carros elétricos -, mas não deixa de ser a mais valiosa do mundo, enquanto a BYD ocupa a quarta posição, segundo dados da Reuters.





Em Portugal a circulação de carros elétricos é cada vez mais comum. De acordo com o Expresso, a BYD vendeu 706 unidades só no mês de novembro de 2025, enquanto a Tesla vendeu 425 veículos.



A evolução positiva foi transversal a todas as categorias, apesar de uma quebra significativa no último mês do ano passado. De acordo com a ACAP, em 2025 saíram das fábricas nacionais 269.468 ligeiros de passageiros, 68.809 ligeiros de mercadorias e 3.084 veículos pesados, segundo a agência Lusa.