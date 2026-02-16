Produção automóvel em Portugal baixa 7,8% em janeiro
A produção automóvel em Portugal desceu 7,8% em janeiro, face ao mesmo mês de 2025, para 21.746 veículos, segundo dados hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).
Do total de automóveis produzidos no primeiro mês deste ano, 15.649 são ligeiros de passageiros (menos 10,9% face a janeiro de 2025), 5.907 são ligeiros de mercadorias (mais 5,2%) e 190 são veículos pesados (-51,8%).
A ACAP assinalou que os dados reforçam "a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 95,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".
De acordo com a associação, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 88,2%, destacando-se Alemanha, (19,9%), França (17,1%), Itália (16,0%) e Espanha (10,1%).
O mercado americano, com o Chile à cabeça (quota de 5,0%), encontra-se em segundo lugar, totalizando 5,1%.
Já o continente africano é a terceira região com maior peso nas exportações, tendo recebido 2,7% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal em janeiro.
Em relação à montagem de pesados, em janeiro foram montados 14 veículos pesados -- todos eles de passageiros --, o equivalente a um aumento de 75,0% em termos homólogos.
A ACAP assinala que em janeiro foram exportados todos estes pesados montados em Portugal, tendo metade seguido para a Alemanha e a outra metade para o Reino Unido.