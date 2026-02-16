Produção automóvel em Portugal baixa 7,8% em janeiro

Do total de automóveis produzidos no primeiro mês deste ano, 15.649 são ligeiros de passageiros (menos 10,9% face a janeiro de 2025), 5.907 são ligeiros de mercadorias (mais 5,2%) e 190 são veículos pesados (-51,8%).

A ACAP assinalou que os dados reforçam "a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 95,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

De acordo com a associação, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 88,2%, destacando-se Alemanha, (19,9%), França (17,1%), Itália (16,0%) e Espanha (10,1%).

O mercado americano, com o Chile à cabeça (quota de 5,0%), encontra-se em segundo lugar, totalizando 5,1%.

Já o continente africano é a terceira região com maior peso nas exportações, tendo recebido 2,7% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal em janeiro.

Em relação à montagem de pesados, em janeiro foram montados 14 veículos pesados -- todos eles de passageiros --, o equivalente a um aumento de 75,0% em termos homólogos.

A ACAP assinala que em janeiro foram exportados todos estes pesados montados em Portugal, tendo metade seguido para a Alemanha e a outra metade para o Reino Unido.