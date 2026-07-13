Produção da Galp sobe 12% e margem de refinação mais do que duplica no 2º trimestre

De acordo com a atualização dos dados operacionais (`trading update`), no segmento de `upstream` (exploração e produção) o petróleo representa 88% da produção total, subindo ligeiramente face ao trimestre anterior e ao período homólogo.

No segmento industrial e de `midstream` (transporte e armazenamento), o volume de matérias-primas processadas aumentou 7% em termos homólogos, para 22,6 milhões de barris de petróleo equivalente e avançou 21% face ao trimestre anterior.



Já a margem de refinação mais do que duplicou face ao período homólogo, passando de 6,1 para 16,8 dólares por barril.



O fornecimento de produtos petrolíferos atingiu 3,9 milhões de toneladas, uma queda homóloga de 5%, mas um aumento em cadeia de 9%. O gás natural voltou a subir, com os volumes de fornecimento e `trading` a crescerem 6% em termos homólogos, para 19,7 terawatts-hora (TWh).



Nas vendas a clientes, os produtos petrolíferos caíram, em termos homólogos, 5%, enquanto as de gás natural subiram 11% e as de eletricidade aumentaram 21%.



Na área das energias renováveis, a capacidade instalada situou-se em 2,3 gigawatts, mais 39% tanto em termos homólogos como em cadeia. Já a produção renovável vendida ascendeu a 888 gigawatts-hora, um aumento de 12% em termos homólogos e de 89% em cadeia.



A Galp apresenta resultados do segundo trimestre deste ano no dia 27 de julho, antes da abertura do mercado.



