Produção da indústria alemã em junho cai para mínimo desde maio de 2020

De acordo com dados preliminares da agência federal de estatística alemã (Destatis) hoje divulgados, a produção da indústria alemã em junho caiu 3,6% face ao mesmo mês de 2024 e 1,9% face a maio.

Na comparação trimestral, que é menos volátil, a produção caiu 1,0%, também atingindo o menor nível desde a primeira metade de 2020, informou o Destatis em comunicado.

Além destes dados, a Destatis reviu em baixa os dados de maio: em vez de crescer 1,2% como havia sido estimado anteriormente, a produção da indústria alemã recuou 0,1%.

Esta revisão significativa ocorreu devido a correções feitas por algumas empresas do setor automóvel, explicou a Destatis.

A evolução negativa registada em junho foi principalmente devido às quedas em relação ao mês anterior na produção de máquinas (-5,3%), produtos farmacêuticos (-11,0%) e alimentos (-6,3%).

Por outro lado, a produção de energia aumentou 3,1%, enquanto o setor de construção cresceu 0,7%.

Considerando a produção excluindo energia e construção, a retração de junho foi de 2,8% em relação a maio, já em dados ajustados dos efeitos sazonais e de calendário.

Dentro da indústria, houve contrações nos três principais grupos: bens de consumo (-5,6%), bens de investimento (-3,2%) e bens intermédios (-0,6%).