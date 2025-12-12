Produção de automóveis cresceu 4,3% até novembro

"Em termos acumulados, nos 11 meses de 2025, saíram das fábricas instaladas em Portugal 320.282 veículos, ou seja, mais 4,3% do que em igual período do ano anterior", refere a ACAP em comunicado.

Do total produzido, 253.204 são ligeiros de passageiros, 64.210 são ligeiros de mercadorias e 2.868 são veículos pesados.

Este desempenho, refere a ACAP, "confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo".

"A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 87,8% -- com a Alemanha (19,5%), Itália (11,6%), Turquia (10,9%) e França (10,2%) no topo do `ranking`", refere a associação setorial.

"O mercado africano, liderado por Marrocos (1,9%), encontra-se em segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal", com uma quota de 4,2%, refere a associação.

Em terceiro lugar aparece o continente americano, para onde são vendidos 2,9% das exportações de veículos automóveis.

Em sentido contrário à tendência global dos primeiros 11 meses, em novembro houve um recuo na produção de carros, com uma quebra homóloga de 7,2%.

Nesse mês foram fabricados 30.251 veículos, dos quais 23.925 são ligeiros de passageiros, 6.102 são ligeiros de mercadorias e 224 são veículos pesados.

Em relação à montagem de veículos pesados, os dados da ACAP mostram que, de janeiro a novembro, se registou uma queda de 14,5%, tendo sido montado 247 unidades.

Em novembro, foram montados 40 veículos pesados, mais 33,3% do que no mesmo mês do ano passado.