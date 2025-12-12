Produção de automóveis cresceu 4,3% até novembro
A produção de automóveis no país cresceu 4,3% entre janeiro e novembro face ao mesmo período de 2024, colocando o número de veículos fabricados acima dos 320.000, mostram dados divulgados hoje pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).
"Em termos acumulados, nos 11 meses de 2025, saíram das fábricas instaladas em Portugal 320.282 veículos, ou seja, mais 4,3% do que em igual período do ano anterior", refere a ACAP em comunicado.
Do total produzido, 253.204 são ligeiros de passageiros, 64.210 são ligeiros de mercadorias e 2.868 são veículos pesados.
Este desempenho, refere a ACAP, "confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo".
"A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 87,8% -- com a Alemanha (19,5%), Itália (11,6%), Turquia (10,9%) e França (10,2%) no topo do `ranking`", refere a associação setorial.
"O mercado africano, liderado por Marrocos (1,9%), encontra-se em segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal", com uma quota de 4,2%, refere a associação.
Em terceiro lugar aparece o continente americano, para onde são vendidos 2,9% das exportações de veículos automóveis.
Em sentido contrário à tendência global dos primeiros 11 meses, em novembro houve um recuo na produção de carros, com uma quebra homóloga de 7,2%.
Nesse mês foram fabricados 30.251 veículos, dos quais 23.925 são ligeiros de passageiros, 6.102 são ligeiros de mercadorias e 224 são veículos pesados.
Em relação à montagem de veículos pesados, os dados da ACAP mostram que, de janeiro a novembro, se registou uma queda de 14,5%, tendo sido montado 247 unidades.
Em novembro, foram montados 40 veículos pesados, mais 33,3% do que no mesmo mês do ano passado.