Produção de automóvel cresce 33% em fevereiro para 31.852 veículos

Lusa19 Mar, 2019, 14:47 | Economia

Desde o início do ano saíram das fábricas instaladas em Portugal 62.778 veículos, isto é, mais 27,6% do que em igual período do ano passado, salienta a ACAP em comunicado.

Por categoria, em fevereiro, foram produzidos em Portugal 26.000 veículos ligeiros de passageiros, mais 29,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Por sua vez, foram fabricados 5.343 novos veículos comerciais ligeiros, o que se traduz numa subida homóloga de 52,3%.

Já os veículos pesados totalizaram, no período em análise, 509, o que reflete um aumento de 20,6%.

"A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", assinala a ACAP na nota informativa.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, representando 98,5% do total.

O destaque vai para a Alemanha com 21,4% das exportações nacionais, seguindo-se a Itália (15,4%), França (13,5%) e Reino Unido (10,9%).