Produção de castanha com aumento entre 25 e 30% este ano

"Vamos ter melhor castanha, vamos ter, eventualmente, um pouco mais de castanha do que no ano passado, mais cerca de 25 a 30 por cento", afirmou José Gomes Laranjo, a propósito da apresentação da Gala da Castanha, no Sabugal (Guarda), evento que se realiza no Porto, em 30 de novembro.

Segundo José Gomes Laranjo, professor e investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a campanha "está a correr melhor do que no ano passado, apesar de algumas incidências negativas que ocorreram".

"Tínhamos um problema que vinha do ano passado, que era a podridão da castanha [fungo que afeta as castanhas logo nas árvores]", explicou o dirigente, referindo que em 2023 a doença "deu cabo de cerca de 50% da produção portuguesa de castanha".

Nesse ano, quando era expectável "uma produção recorde na ordem das 50 mil toneladas", esta ficou-se por menos de metade, sendo "tudo o resto refugo", declarou.

Em 2024, a produção poderá atingir as 30 mil toneladas, precisou este responsável.

Reconhecendo que no ano passado se tratou de "um prejuízo tremendo" ao nível da produção e da perda de confiança dos consumidores, José Gomes Laranjo registou ainda a existência de uma "quebra de consumo brutal".

Face a esta situação, este ano foi "desenvolvido um trabalho no sentido de sensibilizar a produção" de que era "preciso fazer tratamento aos soutos".

"Pegando nos melhores resultados da investigação que tínhamos dos anos anteriores, criámos um protocolo de tratamento para esta doença e pusemo-lo no terreno a nível europeu. E, em Portugal, ele foi implementado", esclareceu, admitindo que, "aparentemente, a incidência da podridão vai ser menor, mas com os tratamentos vai ser ainda menor".

Adiantando que o verão foi "relativamente seco e o período seco do verão afeta a produção em termos do calibre" da castanha, o secretário-geral da RefCast apontou ainda a tempestade Kirk que afetou algumas regiões "com algum significado", incluindo a queda antecipada de ouriços e o derrube de castanheiros.

"Mas, globalmente, nós vamos ter (...) castanha de muito boa qualidade, com menor incidência de podridão e as zonas tratadas praticamente não têm podridão", assegurou, esperando que a qualidade da castanha permita recuperar "um pouco a imagem junto dos consumidores, a imagem de segurança que é preciso dar" e para a qual a Associação Portuguesa da Castanha tem estado a trabalhar.

Em Portugal, existem 50 mil hectares de castanheiros. "A grande massa de castanheiros" está nas Beiras e Trás-os-Montes, sendo que "a norte do rio Tejo estarão 95% daquilo que é a área portuguesa da castanha" e "em Trás-os-Montes mais de 80%", adiantou o dirigente.

"Aquilo que estamos a constatar atualmente, e em função daquilo que é a grande dinâmica de crescimento da fileira, é que as áreas de castanhas estão a expandir-se também em direção ao litoral e hoje o Minho já representa uma área bastante interessante, assim como alguns territórios da Beira Litoral", acrescentou o investigador.