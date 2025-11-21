Produção de cortiça em Portugal e Espanha deverá cair 15% este ano avançou a Filcork
A produção de cortiça em Portugal e Espanha deverá atingir 5,5 milhões de arrobas (82.500 toneladas) este ano, 15% abaixo do registado em 2024, com a extração de uma "quantidade relevante" adiada para 2026, adiantou a Filcork.
"Apesar de uma perspetiva inicial superior, estima-se uma produção na ordem de 3,5 milhões de arrobas em Portugal e de dois milhões de arrobas em Espanha, totalizando 5,5 milhões de arrobas (82.500 toneladas), um valor 15% inferior à campanha de 2024", indicou hoje, em comunicado, a Filcork -- Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça.
Conforme explicou, devido à conjuntura do mercado, uma "quantidade relevante" de cortiça teve a sua extração adiada para 2026.
A campanha deste ano, que permitiu assegurar os `stocks` da indústria para uma normal atividade, registou uma quebra no preço médio entre 10% e 15%.
Por sua vez, o custo de extração manteve-se, sendo que nas últimas campanhas tinha aumentado.
A associação referiu que o momento é de preocupação quanto ao estado atual do negócio, sublinhando a necessidade do desenvolvimento de ações, ao longo de toda a cadeia de valor, que permitam uma "correta remuneração de todos os agentes" e reforcem o papel da fileira da cortiça.
A Filcork é constituída por sete associações da produção e transformação.