Produção de eletricidade da EDP sobe 12% para 34,6 TWh no 1.º semestre

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP precisa que os preços médios de eletricidade na Península Ibérica aumentaram de 39 euros/MWh no primeiro semestre de 2024 para 62 euros/MWh no mesmo período deste ano.

A produção hídrica no mercado ibérico atingiu 7,3 TWh no primeiro semestre, mais 1,9 TWh do que o esperado, refere a EDP, adiantando que o semestre foi marcado por fortes recursos hídricos, 41% acima da média histórica no período em análise, contra 33% no mesmo período de 2024.

"No início do ano, os níveis dos reservatórios estavam em 59%, em linha com a média histórica, e aumentaram para 87% no final de junho, situando-se muito acima da média de 70% referente ao período. Este aumento reflete os elevados níveis de pluviosidade registados durante os primeiros meses do ano, apresentando níveis de reservatórios confortáveis para suportar os meses mais secos de verão", afirma.

A produção hídrica a partir de bombagem aumentou 13% face ao período homólogo, atingindo 1,1 TWh no primeiro semestre, impulsionada pela volatilidade dos preços horários no mercado da eletricidade na Península Ibérica e pela procura por energia flexível e serviços complementares.

Em relação à produção térmica, esta aumentou (+2,7 TWh face ao período homólogo), impulsionada por ciclos combinados de gás (CCGTs), fruto do crescimento da procura por serviços complementares na sequência da interrupção de fornecimento de energia elétrica na Península Ibérica ocorrida em 28 de abril.

A elétrica sublinha que depois deste evento, fontes de energia flexíveis como o gás foram priorizadas para reforçar a resiliência do sistema elétrico e garantir a segurança do abastecimento de energia.

"As restrições na capacidade de interligações entre Portugal e Espanha ocorridas em 28 de abril provocaram um aumento dos preços de eletricidade em Portugal, resultando num impacto financeiro negativo marginal para a EDP", refere.

As condições de interconexão foram restabelecidas a partir de 20 de junho.

Nos últimos 12 meses, a EDP adicionou +3,5 GW de capacidade eólica e solar (dos quais +3,4 GW ao nível da EDPR e os restantes referente a solar distribuído na Europa e no Brasil), afirma a empresa, que acrescenta que "a capacidade instalada eólica e solar atingiu 20,2 GW (EBITDA + Equity) em junho de 2025, um aumento de 18% ou 3 GW face ao período homólogo".

A EDP refere ainda que em junho de 2025, a capacidade em construção era de 2,3 GW, suportando a expectativa de adições de cerca de 2 GW em 2025, que se encontram a evoluir positivamente e em linha com o esperado.

Relativamente à evolução da capacidade instalada da EDP no primeiro semestre, a empresa afirma que esta foi impactada por uma transação de rotação de ativos em Espanha concluída no segundo trimestre (83 MW).

Adicionalmente, a EDP assinou duas transações na América do Norte e na Europa, prevendo-se que sejam formalizadas transações adicionais no curto prazo, em linha com os 2.000 milhões de euros de encaixe de rotação de ativos esperados para 2025.

A produção eólica e solar aumentou 13% para 22 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e no Brasil), suportada pelo forte crescimento da capacidade instalada solar nos últimos 12 meses, principalmente na América do Norte.

A produção eólica diminuiu 1% face ao primeiro semestre de 2024, impulsionada principalmente por recursos eólicos abaixo da média e transações de rotação de ativos na Europa.

No Brasil, a eletricidade distribuída aumentou 2% face ao período homólogo, em linha com o aumento de 2% no número de clientes ligados à rede face ao primeiro semestre de 2024.

Na Península Ibérica, a eletricidade distribuída aumentou 3% em termos homólogos e os clientes ligados à rede aumentaram 1% em termos homólogos.

Em junho de 2025, a dívida líquida da EDP foi impactada pelo pagamento anual de dividendos de 0,20 euros por ação relativamente ao exercício de 2024, realizado em 06 de maio.

Os resultados da EDP do primeiro semestre serão divulgados no dia 31 de julho.