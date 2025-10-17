Produção de eletricidade da EDP subiu 14% nos primeiros nove meses e renováveis são já 90%

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que deu conta dos dados operacionais previsionais para os primeiros nove meses do ano, o grupo revelou que a produção total atingiu os 48 TWh (Terawatts-hora) até setembro, com a produção hídrica na Península Ibérica a atingir os 9,0 TWh, 1,9 TWh acima do esperado.

Noutro comunicado enviado à CMVM, a participada EDPR também comunicou ao mercado que a sua produçao aumentou 14% para 30 Twh.

Apesar de um primeiro trimestre ligeiramente abaixo da média, a EDP diz agora que os primeiros nove meses de 2025 foram marcados por "fortes recursos hídricos", 38% acima da média histórica (33% no período homólogo).

No início do ano, os níveis dos reservatórios estavam em cerca de 60% e aumentaram para 68% no final setembro de 2025, situando-se acima da média de 52% referente ao período.

"Este aumento reflete os elevados níveis de pluviosidade registados durante os primeiros meses do ano, apresentando níveis de reservatórios confortáveis para suportar os meses mais secos do verão", escreve a empresa.

A produção eólica e solar aumentou 14% para 31 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e no Brasil), "suportada pelo forte crescimento da capacidade instalada solar nos últimos 12 meses, principalmente na América do Norte", refere a empresa, acrescentado que a produção eólica diminuiu 1% face ao período homólogo, sobretudo devido aos recursos eólicos abaixo da média na Europa, "parcialmente compensados pela melhoria das condições eólicas na América do Sul".

Nos últimos 12 meses, a EDP adicionou +3,4 GW de capacidade total (+3,3 GW ao nível da EDP Renováveis e o restante referente a energia solar distribuído na Europa e no Brasil).

O número de clientes de eletricidade da EDP no mercado liberalizado em Portugal atingiu os 3.429 mil em setembro de 2025, com uma tendência de estabilização face a junho, resultado da "competitividade das ofertas comerciais da EDP, a crescente adesão a serviços diferenciados e a manutenção de elevados níveis de qualidade no serviço ao cliente", explica a empresa.

Na Península Ibérica, a eletricidade distribuída aumentou 3% em termos homólogos e os clientes ligados à rede aumentaram 1% em termos homólogos.

No Brasil, a eletricidade distribuída aumentou 1% face ao período homólogo, refletindo aumento da procura de eletricidade registado aos 9M24 e suportado pelo aumento de 2% no número de clientes ligados à rede face ao período homólogo.

Os preços médios de eletricidade na ibéria aumentaram 24% face ao período homólogo (de 52Euro/MWh para 65Euro/MWh) e a produção térmica aumentou 3,7 TWh face ao período homólogo.