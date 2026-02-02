Produção de petróleo da Galp cresce 2% e gás natural dispara 54% no 4º trimestre de 2025

De acordo com dados preliminares divulgados hoje pela petrolífera, no segmento de `upstream` (exploração e produção), a produção continuou maioritariamente concentrada em petróleo, que representou 87% do total, uma proporção idêntica à registada nos trimestres anteriores.

No segmento industrial e de `midstream` (transporte e armazenamento), a atividade de refinação registou uma forte quebra, com o volume de matérias-primas processadas a cair 56% em termos homólogos e em cadeia, para 9,9 milhões de barris de petróleo equivalente no quarto trimestre.

Apesar disso, a margem de refinação da Galp aumentou 32% em termos homólogos, para 6,9 dólares por barril, embora tenha recuado 27% face ao trimestre anterior.

O fornecimento de produtos petrolíferos totalizou três milhões de toneladas, menos 21% do que no mesmo período de 2024 e menos 26% em relação ao trimestre anterior.

Em sentido contrário, o gás natural destacou-se, com os volumes de fornecimento e de `trading` (comercialização nos mercados) a aumentar 54% em termos homólogos, para 18,1 terawatts-hora, impulsionados sobretudo pela atividade de comercialização.

Nas vendas a clientes, os produtos petrolíferos recuaram 4% em termos homólogos, enquanto as vendas de gás natural mantiveram-se praticamente estáveis nos 4,3 terawatts-hora, tendo registado uma ligeira queda de 1%, e as de eletricidade cresceram 2%.

Na área das energias renováveis, a capacidade instalada atingiu 1,7 gigawatts no final do quarto trimestre, um aumento de 11% face ao período homólogo, mantendo-se estável em cadeia.

A produção renovável ascendeu a 356 gigawatts-hora, mais 3% do que no quarto trimestre de 2024, mas menos 51% face ao trimestre anterior.

O preço médio realizado pela Galp na venda de eletricidade situou-se em 50 euros por megawatt-hora, uma descida de 30% em termos homólogos, apesar de um aumento de 30% em cadeia.

A Galp apresentará os resultados completos do quarto trimestre e do exercício de 2025 no dia 02 de março.