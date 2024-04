Produção de petróleo e gás da Petrobras regista oscilações

O resultado apresenta uma descida de 4,7% relativamente ao quarto trimestre do ano passado, quando atingiu uma média recorde de 4,04 milhões de barris por dia, de acordo com o relatório da empresa, divulgado na segunda-feira.

Estes dados incluem os hidrocarbonetos extraídos pela petrolífera no Brasil e no estrangeiro, bem como nas áreas de concessão atribuídas em parceria com outras empresas, mas nas quais é operadora.

A Petrobras disse que o declínio entre o final do ano passado e o início deste ano foi principalmente devido a um "maior volume de perdas devido a interrupções e manutenção" das plataformas e ao "declínio natural de campos maduros".

No entanto, sublinhou que estas interrupções já tinham sido contempladas no plano estratégico da empresa, que é controlada pelo Estado brasileiro, mas cujas ações são negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.

"No primeiro trimestre deste ano, obtivemos resultados operacionais de acordo com o nosso plano", disse.

O aumento de quase 3% na comparação anual foi possível devido, entre outros fatores, à entrada em operação de "19 novos poços de projetos complementares nas bacias de Campos (11) e Santos (oito)".

A Petrobras indicou ainda que, entre janeiro e março, as exportações de petróleo, combustíveis e outros derivados caíram 4,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado e 4,4% em relação ao mesmo período de 2023.

A petrolífera disse que o "conflito no Médio Oriente (...) provocou instabilidade nas taxas de transporte marítimo" e, consequentemente, "uma alteração no fluxo das exportações de petróleo".

A Petrobras registou um lucro líquido de 124,6 mil milhões de reais (22,7 mil milhões de euros) em 2023, 33,8% menos do que em 2022, quando registou um resultado recorde.