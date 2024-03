Produção de tantalite em Moçambique caiu 3% em 2023

De acordo com dados da execução orçamental de 2023, do Ministério da Economia e Finanças a que a Lusa teve hoje acesso, a produção de tantalite atingiu no ano passado os 204.804,5 quilogramas, contra os 244.745,6 quilogramas no ano anterior (-3%), correspondente ainda a 84% do total planeado.

A tantalite é um mineral formado por nióbio e tântalo, procurado pela sua aplicação na indústria eletrónica, em telemóveis e condensadores, devido à resistência ao calor e outras propriedades.

Moçambique prevê bater em 2024 o recorde de produção de tantalite, aproximando-se de 270 toneladas num ano, segundo dados oficiais noticiados anteriormente pela Lusa.

De acordo com documentos do Governo com previsões para 2024, Moçambique deverá produzir 268,9 toneladas de tantalite, um aumento de 7% face ao inicialmente previsto para 2023. Em 2022, o país produziu 210,5 toneladas daquele minério, enquanto em 2021 extraiu apenas 178,5 toneladas e em 2020 pouco mais de 209 toneladas.

"O nível de produção de Tantalite até ao I semestre de 2023 situou-se em 51% em relação ao planificado e espera-se que até dezembro se mantenha na mesma tendência", explicou anteriormente o Governo.

"Para 2024, prevê-se uma taxa de crescimento de 7% devido, em grande medida, aos altos níveis de produção da licença 724C da empresa Highland African Mining Company (HAMC), maior produtora deste mineral no país", acrescenta.

A HAMC assinou em 2002 um acordo de concessão para exploração deste minério em Moçambique.