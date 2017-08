Produção de vinho em Portugal deve subir 10% em média em 2017/18

Lusa 02 Ago, 2017, 17:58 | Economia

"A previsão aponta para um aumento de produção na maioria das regiões, com exceção das Terras da Beira e das Terras de Cister, onde as quebras", respetivamente de 20% e de cinco por cento, "foram essencialmente motivadas por geadas tardias", adianta o IVV, acrescentando que "no Alentejo e nos Açores prevê-se uma produção, em volume, equivalente à campanha passada", ou seja, sem variação.

Entre as 14 regiões vitivinícolas nacionais, as de Douro e Porto e do Dão "são as que apresentam maior potencial de subida relativamente à última campanha (20%)", lê-se ainda em comunicado do IVV, no qual se descreve que, "em geral, as uvas apresentam-se em bom estado fitossanitário, perspetivando-se vinhos de boa qualidade".