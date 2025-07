Produção de vinho vai sofrer queda significativa mas preços devem manter-se

Uma garantia dada pelo presidente da Vini Portugal em reação ao relatório da Comissão Europeia divulgado esta segunda-feira, que aponta uma quebra histórica na produção de vinho, que deverá ficar dez por cento abaixo da média dos últimos cinco anos.No caso de Portugal, a produção vai cair mais do que no ano passado e pode chegar mesmo aos 11 por cento, aponta Frederico Falcão.À Antena 1, o presidente da Vini Portugal diz que são várias as razões para esta queda da produção de vinho, em boa parte relacionada com o clima deste ano.