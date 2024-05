Produção e a exportação de pesticidas põe em risco a saúde de muitas pessoas

Susana Fonseca, vice-presidente da Zero, fala numa atitude ética e socialmente inaceitável e apela à coerência. Se é mau para os europeus, também é mau para os outros.Com as eleições europeias à porta, a Zero pede outra atitude.Estes pesticidas são prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Foram proibidos pela união europeia, mas continuam a ser produzidos e exportados por alguns países europeus.