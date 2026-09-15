Produção industrial chinesa acelera para 5,2% em agosto

O resultado superou as previsões dos analistas, que antecipavam uma recuperação menos acentuada, para cerca de 4,8%.

Dos três grandes setores em que o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) divide o indicador, a indústria transformadora registou o maior crescimento da produção, de 6,1%, seguida pela produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água, com 4,9%.

A produção do setor mineiro, por outro lado, caiu 1,4%.

O GNE divulgou também hoje outros indicadores económicos, incluindo as vendas a retalho, uma das principais referências para avaliar a evolução do consumo, que abrandaram de um crescimento de 0,6% em julho para 0,4% em agosto.

Os analistas esperavam uma aceleração para 0,8%.

A taxa oficial de desemprego nas zonas urbanas subiu para 5,3%, quando os analistas antecipavam que permanecesse nos 5,2% pelo segundo mês consecutivo, após ter aumentado 0,2 pontos percentuais em julho.

O investimento em ativos fixos manteve a trajetória descendente, ao cair 7,2% nos primeiros oito meses do ano, uma contração 0,5 pontos percentuais superior à registada no período anterior.

Os três principais segmentos deste indicador registaram uma evolução negativa, com quedas do investimento na indústria transformadora (-2,3%), nas infraestruturas (-4%) e na promoção imobiliária (-19,9%), esta última no contexto da prolongada crise do setor.

O GNE indicou ainda que as vendas comerciais de imóveis, medidas em área, caíram 12,1%, em termos homólogos, entre janeiro e agosto.